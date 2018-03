Milton Luiz Santos é indicado para presidência da Nossa Caixa A Nossa Caixa informa, em comunicado, a indicação de Milton Luiz de Melo Santos pelo acionista controlador para o cargo de diretor presidente do banco. Ele assume a função assim que cumpridas as formalidades legais de aprovação. Milton Luiz é funcionário do Banco Central, onde exerce atualmente a função de Secretário Executivo da Diretoria. Ele também ocupou os cargos de diretor de Finanças da Caixa Econômica Federal e de presidente do Credireal de Minas Gerais e do Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob.