Milton Rego assume vice-presidência da Anfavea Depois de 15 anos na vice-presidência da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Persio Luiz Pastre deixa o cargo. Amanhã, toma posse no cargo como representante da Case New Holland (CNH) na Anfavea Milton F. Rego, atual diretor de Comunicações para Relações Externas. Pastre estava na associação desde 1982, quando ainda trabalhava na Valmet, empresa finlandesa que teve o nome alterado para Valtra na década de 90. Em 1992, já como representante da CNH, ele assumiu a vice-diretoria da Anfavea. A Anfavea realiza amanhã a cerimônia de posse das diretorias da Anfavea e do Sindicato Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Sinfavea) eleitas para o período de 2007 a 2010. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará da solenidade de posse da diretoria que ocorre às 20 horas, no clube Monte Líbano, em São Paulo. O novo presidente das entidades será Jackson Schneider, vice-presidente de Recursos Humanos, Jurídico e Relações Institucionais da DaimlerChrysler, substituirá Rogelio Golfarb, diretor de Relações Públicas e Governamentais da Ford para o Brasil e América do Sul.