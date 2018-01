Ministro boliviano diz que país vai indenizar Petrobras Ao deixar, esta tarde, o encontro reservado com o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, o ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia, Carlos Villegas, disse aos jornalistas que o governo boliviano indenizará a Petrobras pela nacionalização de 51% das ações de suas duas refinarias na Bolívia. Segundo o ministro boliviano, o governo do seu país abrirá licitação para contratar uma consultoria a fim de arbitrar o valor das refinarias. Esse trabalho deverá ser concluído até o início de fevereiro. Antes desse prazo, na primeira semana de janeiro, o governo boliviano vai retomar as suas negociações com a Petrobras sobre o tema. Ao ser questionado se havia tratado com Rondeau do reajuste de preços do gás exportado ao Brasil, Villegas afirmou que foi tratado apenas do caso das exportações feitas a Cuiabá e que dizem respeito a um acordo privado entre a Repsol, da Bolívia, e o consórcio Shell e Prisma, no Brasil. O gás exportado nessa operação é vendido a US$ 1,09 por milhão de BTU. O volume exportado é de 1,3 milhão de metros cúbicos ao dia, mas tem um calendário de aumento progressivo. De acordo com Villegas, essas negociações devem ocorrer na próxima quinta-feira, em Santa Cruz de La Sierra. Ele explicou que há grande urgência da Bolívia em concluir essa negociações, porque a partir de 1º de janeiro a estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolívia (YPFP) ficará com o monopólio completo do setor. Segundo Villegas, a questão do preço cobrado pelo gás não entrou na discussão hoje.