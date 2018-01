Ministro confirma benefício a investidor estrangeiro O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, admitiu hoje que "há um estudo bastante adiantado" sobre a possibilidade de mudança na tributação para o investidor estrangeiro no mercado financeiro brasileiro. "É possível que o governo tome algumas medidas em relação a esse incentivo para que tenhamos um acesso mais fácil do investidor externo no nosso mercado", afirmou o ministro, durante evento realizado em São Paulo. De acordo com Palocci, essa tributação diferenciada, a exemplo do que acontece em outros países, ajudaria o mercado de títulos de renda fixa local, melhoraria a opção de financiamento para as empresas e também seria bom para melhorar o perfil da dívida interna. Esta é a segunda vez que uma autoridade do governo se manifesta oficialmente sobre o assunto, embora não tenha entrado em detalhes sobre o que será adotado. Na sexta-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, também admitira esta possibilidade.