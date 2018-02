Missão chinesa visita usinas de álcool no interior de SP Uma missão com seis empresários da Guangdong Zhongneng, uma das maiores processadoras da China, visita esta semana o Estado de São Paulo para conhecer a produção de açúcar e álcool, além da tecnologia de melhoramento da cana-de-açúcar. Os executivos estão hoje em unidades na região de Ribeirão Preto e, entre amanhã (16) e quinta-feira (17), seguem para o Oeste Paulista, novo pólo de expansão da cana do País. Na nova fronteira canavieira, a missão visita amanhã as usinas Equipav, em Promissão; Unialco, em Guararapes; e Alcoeste, em Fernandópolis. A programação inclui a ida à Estação Experimental da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), em Valparaíso, onde é desenvolvido parte do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar (PMGCA). O grupo deve atender a imprensa amanhã, em Araçatuba, sede da Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (Udop), entidade que representa o setor na região. A visita da comitiva chinesa é fruto da viagem técnica brasileira àquele país, no mês de maio, que teve como um dos objetivos divulgar o potencial do setor sucroalcooleiro do País.