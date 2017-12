Mitsui investe US$ 1,74 bi para elevar produção de petróleo A Mitsui Oil Exploration Co. tem planos de investir 200 bilhões de ienes (US$ 1,74 bilhão) nos próximos três anos fiscais, de acordo com a edição de quarta-feira do diário japonês Nihon Keizai Shimbun. Metade desse montante será destinada à aquisição de concessões de petróleo. As subsidiárias da Mitsui & Co. pretendem aumentar a produção de 80 mil barris por dia (bpd) para mais de 100 mil barris no ano fiscal de 2008 e atingir 150 mil barris no ano fiscal de 2011. A Mitsui Oil quer comprar concessões em áreas como EUA e sudeste da Ásia. A companhia já possui negócios no sudeste da Ásia, Oriente Médio e Austrália e produz petróleo bruto e outros derivados na Tailândia, Omã e Indonésia. O grupo também irá investir 75 bilhões de ienes até o ano fiscal de 2008 para aumentar a produção em locais onde já atua. O restante, 25 bilhões de ienes, será usado para desenvolvimento de uma área na Tailândia onde se confirmou a presença de depósitos de petróleo. As reservas da Mitsui Oil, considerando as atuais concessões, somam quase 800 milhões de barris. Com as novas concessões, a empresa deve manter o nível de reservas, mesmo elevando o ritmo de produção. A companhia almeja impulsionar suas reservas para quase 900 milhões de barris em 2008 e atingir 1 bilhão de barris em 2011. As informações são da agência Dow Jones.