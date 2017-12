Mittal: 92% do acionistas da Arcelor aceitam oferta A Mittal Steel Co. anunciou que 92% dos acionistas da Arcelor SA aceitaram sua oferta pela siderúrgica de Luxemburgo, o que encerra efetivamente a batalha que teve início em 27 de janeiro deste ano. A transação resultará na criação da maior siderúrgica do mundo. Segundo comunicado da companhia, 594,5 milhões de ações da Arcelor e 19,9 milhões de títulos conversíveis foram comprados. Em troca, os investidores que optaram por se desfazer de seus papéis receberão 665,6 milhões de ações da Mittal e 7,77 bilhões de euros (US$ 9,81 bilhões) em dinheiro, no dia em 1º de agosto. Com base no preço de fechamento da ação da Mittal em 24 de julho, a siderúrgica com sede na Holanda tem capitalização de mercado de US$ 44,3 bilhões (ou 35,1 bilhões de euros) - depois da emissão de novos papéis. O free float (fatia de ações negociada em mercado) será próximo de US$ 24,3 bilhões, ou 54,8% do total da capitalização de mercado, revelou a empresa em comunicado. "Estamos muito animados sobre nosso futuro como uma só companhia e acreditamos que esse forte voto de confiança dos acionistas abre caminho para um rápido processo de integração", disse o presidente e executivo-chefe da Mittal, Lakshmi Mittal, no aviso. Segundo a Mittal, um novo período de oferta para as ações remanescentes será aberto amanhã, com término previsto em 27 de agosto. Pelas leis de Luxemburgo, haverá mais um período de liquidação para os acionistas minoritários - entre 18 de agosto e 17 de novembro. As informações são da Dow Jones.