Mittal anuncia expansão de laboratórios de P&D nos EUA A Mittal Steel anunciou planos de avanço para seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento em Indiana, no leste de Chicago (Estados Unidos). "Essa expansão vai aprimorar consideravelmente nossas operações de P&D não somente nos EUA mas em todo o mundo. Também estaremos mais capacitados para fornecer soluções avançadas de engenharia, atendendo as necessidades recorrentes de nossos clientes mais exigentes", afirmou o presidente e executivo-chefe da Mittal Steel USA, Louis L. Schorsch. O centro de P&D no leste de Chicago faz parte da parceria da Mittal Steel USA com fabricantes de carros, caminhões, máquinas e outros produtos. A unidade também é a sede das operações de P&D da Mittal Steel Co. Internacional, com laboratórios operando na França e República Checa. Na avaliação de Gregory Ludkovsky, vice-presidente de tecnologia da Mittal Steel USA, o novo investimento deve contribuir com os atuais esforços do grupo para ajudar os clientes a aprimorar seus produtos e controlar custos. A primeira fase da expansão, que tem início nesta quinta-feira, tem valor estimado em US$ 10 milhões. As informações são da Dow Jones.