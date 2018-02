Mittal detalha oferta, mas Arcelor Brasil não é citada A Mittal Steel Co., maior siderúrgica do mundo, informou hoje detalhes de sua oferta obrigatória pelas ações remanescentes da Arcelor S/A. Em seu comunicado, a empresa não cita a Arcelor Brasil. Segundo o direito de liquidação previsto na legislação de Luxemburgo, os minoritários da Arcelor terão prazo de três meses para vender suas ações para a Mittal: entre 18 de agosto a 17 de novembro. Pela lei, os acionistas da Arcelor que venderem seus papéis poderão receber o pagamento apenas em dinheiro - ao preço de 40,40 euros por ação. O montante é o mesmo oferecido em uma oferta secundária (em dinheiro). A Mittal Steel deve fazer a proposta em todos os mercados nos quais a Arcelor é listada, incluindo a Euronext Bruxelas, Euronext Paris, Bolsa de Valores de Luxemburgo e as Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madri e Valência. A negociação da liquidação será determinada de acordo com as normas locais de cada mercado. As informações são da Dow Jones.