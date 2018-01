Mittal entrega proposta de compra para Arcelor A Mittal Steel Co., maior siderúrgica do mundo, já entregou o plano detalhado com sua proposta de compra da Arcelor para o grupo com sede em Luxemburgo, segundo o diretor da divisão européia da Mittal. Em entrevista por telefone, o executivo-chefe da Mittal Steel Europe, Roeland Baan, afirmou à Dow Jones Newswires que a companhia não tem planos de elevar sua oferta pela Arcelor. O grupo siderúrgico com sede em Amsterdã corre o risco de ver sua oferta hostil (não negociada) de 25,8 bilhões de euros (US$ 33 bilhões) frustrada pela decisão da Arcelor de se unir com a russa Severstal. Pelos planos de fusão com a Severstal, a Arcelor ficará com 90% de participação do magnata russo Alexei Mordashov na Severstal. Em troca, o executivo recebe 32% da Arcelor. Mordashov vai pagar 40,00 euros a ação por sua participação na empresa. O valor é superior ao da oferta da Mittal, de 37,00 euros por ação. A Mittal precisa adquirir mais de 50% dos papéis da Arcelor para superar o plano de fusão do grupo com a siderúrgica russa. As informações são da agência Dow Jones.