Mittal inicia oferta por ações e títulos da Arcelor nos EUA A Mittal Steel Co., maior siderúrgica do mundo em termos de produção, iniciou oferta por ações ordinárias, títulos conversíveis (em ações) e todos os ADRs (títulos de empresas estrangeiras negociados na Bolsa de Nova York) da Arcelor S/A nos Estados Unidos. Em troca, a Mittal está oferecendo uma ação ordinária classe A e 10,05 euros em dinheiro por ação ou ADR da Arcelor; e uma ação ordinária classe A e 12,92 euros em dinheiro por bônus conversível ofertado. Além disso, em vez de participar da oferta primária, os detentores de ações ou ADRs da Arcelor talvez escolham participar de apenas uma das duas operações. Na colocação secundária, a Mittal está oferecendo em troca: 36,69 euros em dinheiro por ação ou ADR da Arcelor ou 1,3773 ação ordinária classe A. A Mittal Steel já havia iniciado a oferta por ações e bônus conversíveis da Arcelor na Bélgica, França, Luxemburgo, Espanha, Japão e Holanda. A operação nos EUA aplica os mesmos termos e condições da lançada na Europa. As informações são da agência Dow Jones.