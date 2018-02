Mittal insiste em não fazer OPA por Arcelor Brasil A Mittal Steel insiste que não tem a obrigação de fazer uma oferta pública pelas ações (OPA) da Arcelor no Brasil, contestando parecer dos reguladores brasileiros. Em comunicado, a maior siderúrgica do mundo manteve sua posição e disse que continuará com o recurso contra a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Sabemos do parecer e vamos continuar com o recurso", declarou a Mittal. "Nossos consultores nos reafirmaram a avaliação de que não é necessário fazer uma oferta para os minoritários da Arcelor Brasil porque não houve uma mudança efetiva de controle na Arcelor." Pela manhã, as superintendências de Registro de Valores Mobiliários e de Relações com Empresas da CVM mantiveram suas decisões determinando que a Mittal terá de fazer uma oferta pública pelas ações da Arcelor Brasil em circulação no mercado. Quando o negócio foi anunciado, os reguladores determinaram que a venda representava uma mudança de controle. A autarquia se baseou no estatuto da Arcelor Brasil, que prevê oferta nesse caso, e portanto a Mittal teria de fazer uma oferta. Isso deve acrescentar US$ 5 bilhões ou mais ao preço de compra oferecido pela Mittal para a Arcelor, segundo analistas. As informações são da Dow Jones.