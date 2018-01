Mittal não pretende dividir controle da Arcelor O executivo-chefe (CEO) da Mittal Steel Co., Lakshmi Mittal, disse, em entrevista ao International Herald Tribune, que não pretende ter o controle compartilhado da concorrente Arcelor. Entre outras declarações ao jornal norte-americano, o executivo ridicularizou os padrões de governança corporativa da Arcelor, grupo siderúrgico com sede em Luxemburgo que tenta adquirir há cinco meses. Lakshmi também descartou a idéia de que ficará com uma participação minoritária na siderúrgica ao lado do magnata russo Aleksei Mordashov, executivo-chefe da Severstal. A administração da Arcelor, segunda maior siderúrgica do mundo em termos de produção, se aliou ao grupo russo para se defender da oferta da Mittal, vendendo ao executivo 32% da Arcelor por 13 bilhões de euros. Recentemente, a Mittal elevou sua proposta pela companhia inteira de 18,6 bilhões de euros para 25,8 bilhões de euros (US$ 33,3 bilhões). As informações são da agência Dow Jones.