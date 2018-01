Mittal pode considerar oferta total da Mittal em dinheiro A determinação da Arcelor em resistir à oferta de compra da Mittal Steel deu sinais de enfraquecimento hoje, com o executivo-chefe dizendo que a companhia poderia avaliar o mérito de uma oferta toda em dinheiro. "O único jeito para avaliar tal oferta é se ela for feita em dinheiro, porque então você pode ver o quanto ela vale", afirmou o executivo-chefe da Arcelor, Guy Dollé, durante entrevista à imprensa. No início da manhã, a Arcelor divulgou resultados acima do esperado para 2005. Segundo analistas, o desempenho da empresa pode despertar uma melhora na oferta da Mittal. Segundo Dollé, a oferta deveria ser uma proposta de fusão e não de aquisição. Dollé disse que o grupo não se defenderia fazendo uma contra-oferta pela Mittal. A defesa da Arcelor contra a investida da Mittal se concentra em conquistar a lealdade dos acionistas, afirmou Dollé. "Nossa principal ferramenta é nossa performance", e assegurar a confiança dos acionistas de que a Arcelor vai "continuar nesse caminho". O executivo revelou que a Arcelor fornecerá mais detalhes de sua estratégia de defesa "no momento certo". Dollé descartou especulações de que a companhia poderia estar interessada em comprar a US Steel na tentativa de se defender da oferta, alegando que a aquisição da canadense Dofasco dá à Arcelor "tudo o que precisa" na América do Norte. "Eu não vejo porque procuraríamos por mais aquisições na região", disse Dollé. A Dofasco se encaixa "perfeitamente" na estratégia do grupo, acrescentou. Perguntando o quanto a oferta em dinheiro teria de ser para persuadir a Arcelor a aceitá-la, Dollé afirmou aos jornalistas: "Teria de ser muito mais do que vocês pensam." Hoje, a Arcelor anunciou lucro líquido de ? 3,8 bilhões (US$ 4,52 bilhões) em 2005, com salto de 67% em relação aos ? 2,3 bilhões lucrados no ano anterior. O desempenho, que ficou bem acima da expectativa dos analistas, de ? 3,17 bilhões, foi atribuído à política de corte de custos, reestruturação na Europa e crescimento no Brasil. Nos últimos três meses do ano, o lucro líquido do grupo subiu 53% no comparativo com o ano anterior, passando de 820 milhões de euros para ? 1,3 bilhão. O grupo de Luxemburgo elevou o pagamento de dividendos em 85% na tentativa de persuadir os acionistas a não aceitar a oferta da Mittal Steel. A segunda maior siderúrgica do mundo em termos de produção reiterou a rejeição a oferta hostil de 18,6 bilhões de euros (US$ 22 bilhões) da Mittal. A Arcelor vai apresentar em 28 de fevereiro seu plano estratégico aos acionistas. O plano deve demonstrar que a companhia cria mais valor para os acionistas como uma entidade independente do que se for adquirida pela Mittal, afirma a empresa em sua página na internet.