Mittal Steel desativa dois altos-fornos em meio à queda na demanda A unidade da Mittal Steel nos Estados Unidos está desativando dois de seus altos-fornos, por tempo indeterminado, devido à queda na demanda por laminados planos leves. Os altos-fornos paralisados estão localizados nas siderúrgicas de Cleveland e Chicago. Nenhum funcionário será demitido, segundo a companhia. A companhia efetuará serviços de manutenção enquanto os equipamentos estiverem desligados. A reativação somente será feita quando a demanda do mercado exigir, informou a siderúrgica. A Mittal Steel, que opera 61 plantas em 27 países e emprega 320 mil funcionários, é uma subsidiária da Arcelor Mittal, maior siderúrgica no mundo em faturamento e produção. As informações são da Dow Jones.