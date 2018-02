MMX fecha empréstimo de US$ 150 mi para Usina de Gusa Corumbá A MMX Mineração e Metálicos fechou nessa semana um acordo preliminar com o Credit Suisse Brazil Investment Bank para um financiamento de US$ 150 milhões às obras da Usina de Gusa Corumbá. Além disso, a empresa informa que pretende contratar nos próximos dias um empréstimo-ponte de US$ 50 milhões com prazo de seis meses, para ser liquidado quando o financiamento de longo prazo forem desembolsadas. Esse último financiamento, portanto, não está incluído no valor total das linhas de crédito indicado primeiramente. A companhia avisa em fato relevante que inicia nos próximos dias as primeiras obras da Usina.