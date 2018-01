Modalidades de Risco Dentro das opções de previdência disponíveis no mercado, os planos tradicionais e de benefício definido não apresentam modalidades de risco que os diferenciam. Já os do tipo Fapi e PGBL, apresentam três modalidades de risco, classificadas desde as mais conservadoras até as mais agressivas. Como os planos de previdência são produtos de longo prazo, é interessante que você diversifique seus recursos, entre planos conservadores, moderados e agressivos. Isto porque quanto maior a diversificação, maiores as possibilidade de ganhos. Ao investir numa carteira agressiva (renda fixa, bolsa de valores, títulos cambiais) você está sujeito a alterações e rentabilidades negativas devido, por exemplo, a oscilações de bolsa ou de taxa de juros, podendo acarretar nestes casos rentabilidades negativas e diminuição do patrimônio do fundo. Por outro lado, num longo prazo estas oscilações negativas podem ser neutralizadas por altas consecutivas de bolsa.