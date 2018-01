Momento do mercado dita faixa de preços das ofertas O sobe-e-desce das cotações, em função dos momentos de mercado, não acontece apenas em papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A partir do momento em que uma companhia decide pela abertura de seu capital, a precificação de suas ações obedecerá às oscilações do comportamento de investidores, ao desempenho do setor em que está inserida e a um fator a mais: a inexistência de um histórico em bolsa. Essa variação de preços foi perceptível nas ofertas públicas de 2006 já no início do ano - com praticamente uma estréia na Bovespa por semana e elevada demanda com especulações sobre pedidos de reserva inflados, à espera de rateios, e que distorciam a precificação. Em períodos de bolsa em alta, viu-se faixas de preço cuja diferença entre piso e teto alcançava 40%, casos de CSU, Datasul, Brascan Residential e OdontoPrev. Quando o mercado entrou no vermelho, com retração da liquidez de recursos pelo mundo, houve ofertas canceladas, como Brasil & Movimento e GOL; adiadas, como CPM e GVT e precificações abaixo do valor inicialmente mínimo sugerido em até 30% - caso de Brasil Ecodiesel, além de Abyara e MMX, em menores proporções. E houve, ainda, empresa já listada em bolsa recomendando a investidores que pagassem 15% mais por seus papéis, como a São Carlos. "Colocar preços em qualquer coisa nunca é uma tarefa fácil", afirma o professor do Instituto Coppead de Administração da UFRJ, Ricardo Leal. "No caso de uma abertura de capital, isso se torna ainda mais complicado. Ninguém sabe o valor dessa empresa, nem mesmo os que estão dentro dela. É muito difícil precificar um ativo que nem chegou ao mercado. Esta avaliação é, de fato, muito subjetiva", afirma Leal. Incerteza Um fator que contribui muito para essa avaliação é a incerteza sobre a companhia e o negócio, que permeia as operações. "No caso dos IPOs (ofertas iniciais de ações), as dúvidas são enormes porque o mercado não negocia o papel e, em muitos casos, não tem idéia sobre o setor", diz o professor do Coppead-UFRJ. Ele afirma que determinados segmentos são realmente muito difíceis de precificar. "Como o setor de tecnologia, que possui muitos ativos chamados intangíveis, que seriam o conhecimento ou a capacidade humana, o que é muito complicado de comparar."