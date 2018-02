Moody's coloca nota da AmBev em revisão para possível elevação A agência de classificação de risco Moody's Investor Service colocou o rating global "Baa3" em moeda local da companhia de bebidas AmBev em revisão para possível elevação. O rating "Ba2" de emissor em moeda estrangeira permanece em observação também para possível elevação, bem como a classificação de longo prazo em moeda estrangeira "Ba3" - estas duas últimas classificações foram postas em revisão em 1º de agosto, na esteira do processo de revisão da nota soberana do Brasil. "A revisão do rating 'Baa3' da AmBev reflete, em primeiro lugar, a capacidade demonstrada pela companhia de divulgar, consistentemente, métricas de crédito que são significativamente melhores que a da maioria de companhias globais do mesmo segmento com ratings similares, apesar de a AmBev operar em mercados predominantemente emergentes e de seguir uma política de retorno aos acionistas muito mais agressiva", segundo o analista Soummo Mukherjee. Ainda de acordo com a Moody's, "a revisão também reflete as boas perspectivas de crescimento da companhia e o sólido histórico de excelente execução, redução de custos e eficiência que contribuem com uma das maiores margens operacionais do setor". As informações são da Dow Jones.