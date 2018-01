Moody's coloca ratings da Ford em revisão para rebaixamento A agência de classificação de risco Moody's Investors Service colocou o rating "Ba3" da Ford Motor Company e o "Ba2" da Ford Motor Credit Company em revisão para rebaixamento. A revisão dos ratings, segundo a agência, reflete a preocupação com a persistente alta do petróleo e com a mudança de preferência dos consumidores, que têm buscado veículos mais econômicos. A alteração no comportamento dos clientes tem reduzido as vendas dos veículos de médio e grande porte da montadora na América do Norte. "Esta erosão (nas vendas) em um segmento que foi altamente lucrativo para a Ford pode resultar em rendimentos e geração de caixa que estão bem abaixo das expectativas da agência e dos objetivos financeiros que são base do plano de recuperação da companhia." As informações são da Dow Jones.