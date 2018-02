Moody's eleva rating da Petrobras para Ba1 A agência de classificação de risco Moody's Investors Service elevou a família de ratings corporativos (CFR, na sigla em inglês) em moeda estrangeira da Petrobras de Ba2 para Ba1. A decisão segue-se à melhora do teto de rating em moeda estrangeira do País de Ba2 para Ba1, anunciada ontem. Em comunicado, a Moody's afirmou que a elevação não afeta o rating global A2 em moeda local da Petrobras, nem o de Baa2 para suas diversas emissões de dívida em moeda estrangeira. As informações são da Dow Jones.