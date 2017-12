Moody´s eleva rating de Ceará, São Paulo e Curitiba A Moody´s Investor Service elevou o rating de emissor em moeda estrangeira dos governos do Estado do Ceará, do Estado de São Paulo e da cidade de Curitiba de Ba3 para Ba2. A perspectiva para os ratings dos Estados do Ceará e São Paulo é estável, enquanto o rating de Curitiba tem perspectiva positiva. A mudança se deve à revisão na metodologia da agência para o teto dos bônus em moeda estrangeira do País (veja nota às 15h11). Pela nova metodologia, o teto do rating soberano subiu de Ba3 para Ba2. O teto mais alto reflete a visão da Moody´s de que, em muitos países, mesmo se o governo nacional entrar em default de sua dívida em moeda estrangeira, a probabilidade de uma moratória em moeda estrangeira é menor do que 100%, afirma o comunicado da agência. As informações são da agência Dow Jones.