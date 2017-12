Moody´s eleva ratings de Petrobras e AmBev O Moody´s elevou nesta quinta-feira os ratings de emissor em moeda estrangeira da AmBev, Petrobras e do Banco Votorantim SA, assim como a perspectiva do rating do BNDES. A medida é resultado da nova metodologia adotada pela agência, anunciada ontem, pela qual o teto do rating soberano do Brasil subiu de Ba2 para Ba3. Segundo comunicado divulgado hoje, o rating da AmBev subiu para Ba2, de Ba3. A perspectiva positiva foi mantida. O rating de Petrobras também subiu de Ba3 para Ba2, igualmente mantendo-se a perspectiva positiva. O rating da dívida sênior não garantida do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi elevado de Ba3 para Ba1 e a perspectiva foi mantida estável. No caso do Banco Votorantim SA, o rating da dívida sênior não garantida foi reiterado em Ba2, mas a perspectiva foi elevada de estável para positiva.