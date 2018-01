Morgan recomenda cautela Depois do vencimento do mercado de opções e de índice Bovespa futuro, alguns analistas acreditam que a euforia do mercado de ações não será retomada no curto prazo. Para o Morgan Stanley, por exemplo, os investidores devem aguardar antes de colocar mais dinheiro no Brasil. Para os analistas da instituição Mario Epelbaum e Vinicius Silva as fortes compras deste ano foram resultado mais pela forte entrada de capital externo do que pela melhora dos fundamentos. "Historicamente, o fluxo tende cair no período de março a maio", destacaram os dois analistas em relatório distribuído aos clientes. Apesar da cautela, o banco afirma que o setor de telecomunicações é o único que continua muito barato no Brasil e afirma preferir os papéis da Telemar, da Telesp Celular Participações e da Brasil Telecom Participações. Em relação à recompra de até US$ 20 bilhões em títulos da dívida externa, anunciada na sexta-feira pelo Tesouro brasileiro, o Morgan Stanley afirma que "o impacto final sobre o câmbio é debatível, mas reforça nossa visão de que o Banco Central continuará ativo na luta contra a tendência de apreciação do câmbio". Os analistas afirmam que, no que diz respeito às ações, vêem mais riscos no preço dos ativos do que nas expectativas de lucros das empresas. "Acreditamos que a economia é sólida e que o perfil de lucros do mercado é bom. Como mencionamos, nosso temor baseia-se no perfil do comprador marginal de ações no Brasil e no que direciona o sentimento dele. Pode ser a política monetária no Japão, a política fiscal na China ou as expectativas de inflação nos EUA. É por isso que, em alguns momentos, seremos compradores de uma considerável baixa", escrevem os analistas.