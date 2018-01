Morgan Stanley recomenda ações da Embraer, Petrobras e TIM O banco de investimentos Morgan Stanley iniciou a cobertura dos mercados emergentes globais de ações e apresentou uma lista foco de 20 papéis recomendados que inclui as brasileiras Embraer, Petrobras e TIM. Em relatório divulgado hoje, os estrategistas do banco identificaram cinco temas-chave que "devem puxar o desempenho, à medida que os mercados emergentes assumem o centro do palco nos mercados financeiros e na economia global". Os cinco fatores, de acordo com os analistas Jonathan Garner, Michael Wang e Vinícius Silva, são: 1) integração dos mercados de trabalho emergentes na economia global, 2) contínuo boom na demanda por energia e construção de infra-estrutura, 3) tendência de valorização real do câmbio e redução da dívida soberana, 4) reduções nas taxas de juros reais e desenvolvimento dos mercados de capital locais, e 5) liderança corporativa na consolidação global dos setores de serviços e industrial. Os estrategistas do Morgan Stanley afirmam que esperam alta para as ações dos mercados emergentes. "Nosso cenário para o preço-alvo ponderado para o fim de 2007 para o índice de ações emergentes do MSCI é de 980, para um retorno total em dólares incluindo dividendos, de 12,7% a partir dos níveis atuais", afirmam. Eles esperam reaceleração da economia global no segundo semestre de 2007. "Nós estamos overweight em ações emergentes, financiados por underweight em cash e em dívida soberana em dólar", explicam. Os analistas ressaltam que esta alocação provavelmente estaria errada num cenário de recessão global, mas não no evento de uma desaceleração no crescimento global em 2007. "Acreditamos que haja mais boas notícias sobre fundamentos precificadas na dívida soberana do que nas ações emergentes." Eles lembram que a dívida soberana em dólar está sendo negociada perto dos spreads mínimos históricos em termos absolutos. Melhora Em contrapartida, as ações dos mercados emergentes continuam sendo negociadas em múltiplos de 12 vezes a relação Preço-Lucro (um desconto de 17% em relação ao MSCI Mundo) nas estimativas de consenso. "Além disso, calculamos que o prêmio de risco da ação em relação à dívida soberana em dólar está acima dos níveis médios, em 2,8%", acrescentou. O retorno sobre o patrimônio em 16% das ações emergentes, que tem ficado acima dos pares desenvolvidos desde o início de 2001, também está bem acima da média. O Morgan Stanley destacou que esta melhora das ações emergentes tem natureza ampla. Dos dez maiores setores dos mercados emergentes, apenas um - o de cuidados com saúde - mostrou deterioração nos retornos desde 1997. Todos os outros nove apresentaram ganhos variados. Os analistas concluem apresentando uma lista foco de 20 ações para as quais sugerem "compra com dinheiro novo". Para a sua elaboração, foram identificadas ações que podem ser afetadas por um ou mais dos cinco fatores-chave apontados. Além de Embraer, Petrobras e Tim, a lista inclui Bangkok Bank, BIM, China Mobile, Ctrip.com, Gazprom, Grupo Financiero Banorte, Grupo Televisa, Hon Pai Precision, Implats Limited, Kookmin Bank, Mediatek, Mobile TeleSystems, Norilsk Nickel, Samsung Electronics, Satyam Computer Services, Telekom Lalaysia e TSMC.