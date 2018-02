Motorola lança até dezembro 2º celular adaptado a linha fixa O gerente de vendas da Motorola, Marcelo Ludovice, disse hoje que a empresa irá lançar, até o final do ano, um segundo modelo de aparelho celular adaptado ao serviço "Único", apresentado comercialmente hoje pela Brasil Telecom (BrT). O novo modelo será de preço médio. O aparelho disponível atualmente no serviço da BrT - que combina a operação de um móvel com a linha fixa - é de faixa "high tier", ou seja, de valor mais elevado. Ao apresentar o Único, o diretor adjunto de serviço e produto da BrT, Eugênio Pimenta, afirmou hoje que a operadora prevê a venda do primeiro lote de 10 mil aparelhos este ano. A BrT fez esta encomenda inicial à Motorola, com possibilidade de solicitar outros 10 mil kits (composto pelo celular e o ponto de acesso). Segundo Pimenta, não foi definida uma meta de penetração do serviço para 2007. "A BrT quer entender a aceitação para definir uma meta." Com o Único, a BrT espera fidelizar o cliente fixo, aumentar a participação de mercado do celular, oferecer serviços agregados e melhorar a eficiência da rede, descreveu Pimenta. Ele não estimou qual poderá ser o efeito de participação de mercado. Cada ponto de acesso, que fica conectado à rede fixa da BrT, permite a conexão de até três aparelhos celulares. Quando o usuário está na área próxima ao ponto de acesso (100 metros), o celular pode operar com a rede móvel ou a fixa. A seleção pode ser feita de forma automática ou manual, de acordo com a escolha do usuário. Se estiver distante do ponto, o aparelho funciona como um celular tradicional de tecnologia GSM, via rede móvel. O cliente continuará recebendo duas contas telefônicas. O serviço foi lançado hoje pela BrT no Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. O Paraná terá lançamento oficial na próxima semana. No dia 10, estará disponível em Santa Catarina e Goiás. No dia 17, chegará a Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e, no dia 24, ao Tocantins, Acre e Rondônia. O Único não terá assinatura específica.