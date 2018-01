MP de desoneração cria "ferrolho" antiespeculação O governo publicou na edição de hoje do Diário Oficial da União a Medida Provisória 281, que desonera do Imposto de Renda e da CPMF os investidores estrangeiros em títulos públicos. A desoneração vale para os títulos adquiridos a partir da data da publicação da MP "quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20 por cento". A MP que desonera os investidores estrangeiros, criou um "ferrolho" para evitar a especulação. A MP diz que o benefício da isenção do imposto de renda "não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido pelo comprador". Em entrevista à Agência Estado, na última terça-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou que esse "ferrolho" é para evitar que os investidores estrangeiros obtenham empréstimos de curto prazo lastreados em títulos que compraram com o benefício fiscal.