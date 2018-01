MP de desoneração exclui investidores de paraíso fiscal A Medida Provisória 281, que desonera investidores estrangeiros em títulos públicos, publicada hoje no Diário Oficial da União, veta o benefício para os investidores dos países que não tributam a renda, "ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%". Ou seja, estão excluídos do benefício os investidores provenientes de paraísos fiscais ou de países com alíquota do IR incidente sobre os rendimentos em renda fixa, inferior a 20%. A MP 281 também reduz a zero a alíquota da CPMF nos lançamentos de ações de oferta pública registradas na Comissão de Valores Mobiliários, desde que a companhia emissora tenha registro para negociação das ações em bolsa de valores. A MP introduz um novo inciso no artigo 8º da Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996, que regulamentou a CPMF. Esse artigo define as operações com alíquota zero da CPMF. A medida também estava prevista nos estudos do Ministério da Fazenda. O novo inciso do artigo 8º da lei 9,311 tem a seguinte redação: "Nos lançamentos à débito em conta corrente de depósitos, de titularidade de residentes ou não residentes, para liquidação de operações de aquisição de ações em oferta pública, registrada na Comissão de Valores Mobiliários, realizada fora dos recintos ou sistema de negociação de bolsa de valores, desde que a companhia emissora tenha registro para negociação das ações em bolsas de valores". A MP 281 também reduziu a zero o imposto de renda incidente sobre as cotas de fundos de investimento exclusivos para investidores não-residentes, que possuam no mínimo 98% de títulos públicos federais.