MP de desoneração fará risco Brasil cair mais rápido O secretário-adjunto do Tesouro Nacional, José Antônio Gragnani, disse hoje à Agência Estado que acreditar que as medidas anunciadas hoje, de isenção do Imposto de Renda para investidores estrangeiros que comprarem títulos públicos, permitirão que a melhora do risco Brasil aconteça em velocidade maior. "A melhora do risco será mais rápida", afirmou Gragnani, segundo o qual isso ocorrerá porque a desoneração permitirá uma melhora da qualidade da dívida pública brasileira. Questionado se a medida permitirá, também, a antecipação do investment grade do Brasil, Gragnani respondeu: "Investment grade não depende do mercado, mas das agências de rating."