MP de desoneração vai ajudar câmbio, prevê ministro O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que a medida provisória divulgada hoje para isentar de Imposto de Renda o investidor estrangeiro que comprar títulos públicos deve, em última instância, ajudar a melhorar no problema da apreciação do câmbio. "A valorização do câmbio é um problema que temos enfrentado", afirmou Bernardo. "Há um volume grande de recursos que entram no País, mas o objetivo da medida é atrair capital para financiar a dívida interna, alongar o prazo da dívida e, principalmente, reduzir a taxa de juros, que é uma demanda do setor produtivo. A própria queda dos juros deve ajudar, na frente, a resolver a questão do câmbio". Após participar de entrevista coletiva ao lado do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, Bernardo disse que a taxa de risco País tem batido no seu menor nível em toda a história. Quanto à MP que corrigiu em 8% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, o ministro rebateu críticas da oposição, que tem classificado a medida de eleitoreira. Segundo ele, essa é uma discussão anual e, nos últimos dois anos, o governo também fez a correção da tabela. "Esta foi uma medida negociada com as centrais sindicais", lembrou Bernardo. "Acho que não tem nada a ver com a eleição". Ele ponderou que é normal, em ano de eleição, que a oposição não fique fazendo elogios às medidas adotadas pelo governo. Mas manifestou certeza de que, no plenário, os parlamentares votarão a favor da correção da tabela. Em relação ao impacto das duas medidas na arrecadação federal, Bernardo disse que já estão sendo negociadas com o relator do Orçamento da União, deputado Carlito Merss (PT-SC), as perdas previstas com a correção da tabela do IRPF. No entanto, a desoneração para os investidores estrangeiros, segundo Bernardo, não terá impacto na arrecadação neste momento. Ele observou que seu efeito será de longo prazo, já que a cobrança do IR é feita apenas no resgate do título, que tem prazo de resgate de oito a dez anos.