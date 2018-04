MP tem provas contra 4 investidores no caso Ipiranga O Ministério Público Federal (MPF) acredita já ter provas suficientes para condenar, por uso de informação privilegiada, quatro investidores que movimentaram ações de empresas Ipiranga nos dias que antecederam o anúncio de aquisição do grupo pelo consórcio formado por Ultrapar, Braskem e Petrobras. "Já temos provas, a nosso ver, suficientes. Mas haverá a oportunidade de recolher novas provas durante o andamento do processo", afirmou o procurador do MPF Sady D'Assumpção Torres Filho, que acompanha o caso. Segundo ele, o MPF ainda investiga outros investidores que não foram citados na primeira ação ajuizada em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "As investigações não estão encerradas." A ação principal, que está na 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pede a manutenção do bloqueio de bens dos investidores suspeitos até o julgamento do mérito, além de indenização a eventuais prejudicados pelas operações com informação privilegiada. Torres Filho conta que dois investidores já pediram desbloqueio dos bens no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas ainda não obtiveram resposta. Segundo o procurador, eventuais indenizações deverão ser pedidas pelos investidores que se sentiram prejudicados.