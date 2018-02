MRS anuncia recorde de transporte em agosto A MRS Logística anunciou hoje que alcançou em agosto de 2006 recorde de transporte de 10,5 milhões de toneladas, o que representa crescimento de 10,5% em relação ao volume transportado no mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, a marca anterior, de 10,1 milhões de toneladas, foi obtida em julho deste ano. Conforme a companhia, cerca de 60% do total é representado pelos contratos de transporte de minério de ferro para a MBR e para a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Para esses dois clientes, a marca foi de 6,15 milhões de toneladas. Em nota, a MRS destaca ainda que o recorde diário de produção também foi batido. Em 31 de agosto, o total transportado de carga atingiu 372.678 de toneladas. A marca histórica anterior, obtida no dia 4 do mês passado, era de 369.241 toneladas.