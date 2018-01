MRS compra 137 vagões da Amsted-Maxion, por R$ 21,992 mi O conselho de administração da MRS Logística, que atua no mercado de transporte ferroviário, aprovou a compra de 137 vagões da Amsted-Maxion, no valor de R$ 21,992 milhões. A aquisição será paga com financiamento da Agência Especial de Financiamento (Finame), contratada com o banco Votorantim. O prazo de amortização é de dez anos e a carência é de seis meses. Em reunião, os conselheiros autorizaram ainda a compra de 136 vagões da Usiminas Mecânica no valor de R$ 23,451 milhões - também financiada pelo Finame, mas contratada com o Banco do Brasil. Os prazos de amortização e carências são de 10 anos e seis meses, respectivamente. A MRS Logística opera e monitora a Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal.