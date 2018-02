Mudança na regra de acesso a seguro-desemprego pode gerar economia de R$ 9 bi O ministro do Trabalho, Manoel Dias, disse nesta quinta-feira (1º) que, entre as medidas anunciadas pelo governo no início da semana, a mudança na regra de acesso ao seguro-desemprego é a que irá gerar maior economia para as contas públicas. Segundo Manoel Dias, dos R$ 18 bilhões que o governo espera economizar com os cortes, cerca de metade deles, R$ 9 bilhões, são referentes ao seguro-desemprego. "Calculo que seja a metade do total", afirmou.