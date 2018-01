Mudanças esperadas em 2006 O mercado de fundos de investimento aguarda para este ano algumas alterações de regulamentação. De acordo com a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), o primeiro deles deve ocorrer na Instrução que regulamenta as informações que devem ser enviadas pelos gestores aos cotistas - a de número 409 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), responsável pela regulamentação do setor. As novas regras devem ser colocadas em audiência pública até o final de fevereiro, segundo a autarquia. A outra alteração já possui data marcada. A partir de outubro, os recursos de aplicações realizadas até 30 de setembro de 2004 poderão usufruir dos benefícios da conta investimento, ou seja, transitar entre diferentes aplicações sem o pagamento da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Com base na primeira rodada de alterações, em 2005, a expectativa é de que as mudanças não tragam grandes impactos no panorama da indústria. O vice-presidente da Anbid, Marcelo Giufrida, projeta um desempenho positivo neste ano, em especial para as categorias multimercado e renda fixa. Multimercados No caso dos multimercado, Giufrida acredita que haverá uma seleção natural dos melhores gestores, após a proliferação de produtos que, segundo o executivo, não apresentaram os resultados esperados. Para as carteiras de renda fixa, afirmou, o bom desempenho dependerá do comportamento da taxa de juros ao longo do ano.