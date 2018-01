Mudanças no setor de imóveis estão aquém da necessidade, diz CBIC As medidas aprovadas na terça-feira pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de redução dos juros cobrados das construtoras a partir de janeiro e de destinação de 50% dos recursos do fundo da habitação popular para novas construções foram consideradas "excelentes" pelo presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo Safady Simão, mas aquém das necessidades do setor. "As medidas vão possibilitar aumento da produção de novas unidades, melhorando as condições para as construtoras e ampliando o mercado", diz Simão. O presidente da CBIC pondera que os recursos disponíveis deverão ser suficientes para financiar entre 140 mil e 150 mil moradias, quando seriam necessárias 400 mil unidades novas por ano para solucionar o problema do déficit habitacional do País. O orçamento total do FGTS para 2007 deveria ser R$ 15 bilhões, segundo Simão, em vez dos R$ 10 bilhões aprovados - R$ 6,4 bilhões para habitação popular, R$ 2,7 bilhões para saneamento, R$ 450 milhões para operações especiais (projetos para famílias com renda bruta mensal de R$ 3,9 mil a R$ 4,9 mil) e R$ 450 milhões para infra-estrutura urbana. Foram aprovados também R$ 1 bilhão de recursos do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e R$ 1,2 bilhão de subsídios para pagamento de prestações. Os projetos das construtoras voltados para a habitação popular, para famílias com renda bruta mensal de até R$ 3,9 mil, terão os juros reduzidos para 6% ao ano mais taxa referencial (TR). O valor da TR tem variação mensal e está fixado em 0,1664% até o início de dezembro. Os projetos destinados a famílias com renda bruta mensal de R$ 3,9 mil a R$ 4,9 mil terão taxas de juros de 8% ao ano mais TR em 2007. A taxa anterior de juros nos dois casos era de 9,39% ao ano mais TR.