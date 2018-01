Multimercado é a grande aposta para 2007 Os fundos multimercados, com carteira diversificada de títulos, são a grande aposta, em rentabilidade, para 2007. A perspectiva de que a taxa básica de juros, que fecha 2006 em 13,25% ao ano, chegue ao fim de 2007 em torno de 12% vai exigir, de acordo com os especialistas em investimento, uma remodelação da carteira de aplicações. Não apenas os juros em baixa jogam a favor dos multimercados. O cenário com os bons indicadores da economia também conta."O processo de reformas é importante e, se levado adiante, afeta favoravelmente os números que já são bons", comenta Marcos Villanova, superintendente-executivo do Departamento de Investimentos do Bradesco. "É um bom caminho rumo ao investment grade (grau de investimento) para daqui a alguns anos", acredita. Com cenário positivo e juro menor, o dinheiro vai migrar gradualmente para os ativos de risco, mais rentáveis, avalia o superintendente de Fundos Derivativos do Banco Itaú, Marcelo Siniscalchi. "Com o juro real (descontada a inflação) em queda, o investidor não vai mais conseguir o rendimento que tinha antes com baixo risco." Embora associado a um produto de maior risco, o fundo multimercado tende a ser usado cada vez mais por investidores de vários perfis como parte instrumental para delegar ao gestor a tarefa de alocar os recursos para ativos de riscos diferentes, prevê Eduardo Castro, superintendente de Renda Fixa da ABN Amro Asset Management. Siniscalchi, do Itaú, lembra que, embora maior, a oscilação da cota vai depender da carteira de cada fundo. "Cabe a cada investidor analisar, antes de decidir, levando em conta o horizonte de aplicação, seu perfil e a formação da carteira." O vice-presidente de Investimentos da SulAmérica Investimentos, Marcelo Mello, avalia que o cenário está bastante favorável para os fundos multimercados, que "devem ampliar expressivamente sua participação na indústria". Ele comenta que, com a estabilização da economia e o persistente recuo das taxas de juro, o cenário vai favorecer produtos alternativos, como os fundos multimercados e os fundos imobiliários. Villanova, do Bradesco, diz que o fundo multimercado vai funcionar como uma ponte entre a renda fixa, com rentabilidade em queda, e a renda variável. "É um fundo em que o investidor consegue operar vários mercados, de acordo com as características de cada fundo." Segundo o analista de investimentos Eduardo Santalúcia, o multimercado propicia maior mobilidade e flexibilidade ao gestor, o que amplia a possibilidade de ganho, porque seu rendimento não está atrelado a nenhuma referência ou benchmark. Aristides Jannini, diretor-executivo de Asset Management do Banco WestLB, prevê forte migração de investidores para os fundos multimercados. "Acabou o juro alto e quem quiser rentabilidade melhor terá de correr para ativos de maior risco, nos multimercados e na renda variável."