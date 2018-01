Multinacionais criam centros de software no Brasil Grupos internacionais de grande porte, como Dell, HSBC, Citibank, Alcoa e Johnson&Johnson escolheram o Brasil para investir em centros de tecnologia de desenvolvimento de software para suas redes globais. Analistas e executivos brasileiros e estrangeiros reunidos na sexta-feira passada, no Rio, em conferência sobre o assunto, disseram que apostam no crescimento da participação brasileira no mercado global de tecnologia. No ano passado, as exportações brasileiras do setor ficaram em US$ 800 milhões. "Este ano vamos chegar a US$ 1 bilhão e estaremos preparados para atingir US$ 2 bilhões, talvez no ano que vem", afirmou o ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, durante o evento. A Associação Brasileira das Empresas de Software e Serviços para Exportação (Brasscom), organizadora do encontro, estima que o Brasil pode chegar a 2010 com US$ 5 bilhões em vendas externas. O mercado mundial em 2010 será de US$ 100 bilhões, avalia a Brasscom. O vice-presidente do Citigroup Eastcoast Technology Investment Banking, Brian Mass, disse não ter dúvidas de que o Brasil vai crescer no panorama mundial, mas não quis avalizar a projeção da Brasscom. "Há um longo caminho antes de chegar lá. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas depende muito de empresas européias e americanas, como a IBM e a Accenture, trazerem os seus clientes para cá", disse, referindo-se a duas empresas de informática que têm centros de pesquisa no Brasil. O presidente do Centro Global de Tecnologia de Desenvolvimento de Software do HSBC no Brasil, Jacques Depocas, também acredita no crescimento do setor no Brasil, mas considera ambiciosa a meta da Brasscom para 2010. O banco só tem outros centros desse tipo na Índia e na China. Depocas conta que o HSBC escolheu o Brasil pela proximidade com os EUA, pela qualidade profissional e pelo baixo custo de mão-de-obra, cerca de 70% menor que em Nova York. Mass disse que os clientes americanos e europeus já perceberam os riscos de concentrarem suas contratações na Índia, país líder nesse setor. E deu um exemplo extremo: "Pode ocorrer uma guerra nuclear entre o Paquistão e a Índia." Canadense, morando há 13 anos no Brasil, Depocas diz que a Índia tem mais facilidade para baixar preços e que o Brasil tem um problema de marketing. "Lá fora não se sabe que o Brasil tem bons profissionais de informática", disse. (Colaborou Jacqueline Farid)