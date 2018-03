Na AL, Citi indica ações de 6 empresas brasileiras O Citigroup Investment Research publicou uma lista de ações da América Latina (AL) que poderão ser uma boa opção de investimento este ano. Das 12 empresas, que na avaliação do banco terão desempenho acima da média de seus setores em 2007, seis são brasileiras e outras seis são mexicanas. Dentre as companhias do Brasil, o Citigroup cita Gol Linhas Aéreas, Itaú, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), América Latina Logística (ALL), a varejista online Submarino e a companhia petroquímica e distribuidora de gás Ultrapar Participações. "Esta lista representa as idéias de investimento mais atuais e atrativas de cada um de nossos doze analistas de ativos, baseados em Nova York, Cidade do México e São Paulo", diz o Citigroup. As companhias mexicanas listadas foram a engarrafadora Femsa, a mineradora Indústrias Peñoles, o conglomerado de mídia Televisa, a companhia química Mexichem, a varejista Soariana e a construtora Homex. As informações são da Dow Jones.