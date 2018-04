Na Bolsa de NY, Dow Jones sustenta alta marginal Os principais índices de ações do mercado norte-americano oscilam bem abaixo dos melhores níveis do dia, com o Dow Jones lutando para manter uma leve alta, depois de cair brevemente em território negativo, e o Nasdaq acelerando as perdas. Participantes do mercado disseram que não havia nenhuma notícia de fundamento por trás desse movimento. "O petróleo ainda está tão baixo quanto estava. Realmente, não há nenhum motivo de fundamento para esta reversão", disse o estrategista-chefe de mercado da Jefferies & Co, Art Hogan. O analista de transações da Over at Cowen & Co, Michael Malone, disse que "muitas pessoas estavam se perguntando porque o mercado virou", mas não havia nenhum bom motivo para explicar este movimento. Às 16h40 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 5 pontos, ou 0,05%, o Nasdaq recuava 16 pontos, ou 0,75%, e o S&P-500 registrava uma queda de 3 pontos, ou 0,22%. As informações são da Dow Jones.