Na Bolsa de NY, índice Dow Jones vira sinal e cai 0,01% Os principais índices de ações do mercado norte-americano apresentam desempenhos desiguais, como o Nasdaq Composite sustentando um ganho modesto, depois que um membro do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) suavizou seus comentários sobre inflação e após as notícias sobre a oferta privada do Cablevision System e um acordo de US$ 6 bilhões no setor bancário - envolvendo o PNC Financial Services e o Mercantile Bankshares Corp - colocando em segundo plano o teste nuclear da Coréia do Norte. O índice Dow Jones, por outro lado, devolveu os ganhos do dia e oscila perto dos níveis de fechamento de sexta-feira. Às 16h34 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 1 ponto, ou 0,01%, o Nasdaq subia 9 pontos, ou 0,43%, e o S&P-500 registrava um ganho de 0,61 ponto, ou 0,05%. As informações são da Dow Jones.