Na cotação máxima, dólar fecha a R$ 3,14

SÃO PAULO - O dólar exibiu uma trajetória firme de elevação na sessão desta quarta-feira, 1, após duas quedas seguidas e depois de ter fechado junho num patamar menor do que o do final de maio. A alta foi sustentada pelo comportamento da moeda no exterior, após dados fortes do mercado de trabalho norte-americano.

O dólar balcão terminou com valorização de 1,13%, a R$ 3,14, na máxima. Na mínima, marcou R$ 3,09. No ano até hoje, tem alta acumulada em 18,42%. No mercado futuro, a moeda para agosto marcava ganho de 1,19%, a R$ 3,17.

Na abertura, a moeda ensaiou uma queda, num movimento de realização de lucros após a alta de 17,10% acumulada no ano até ontem. Mas a moeda diminuiu as perdas e depois virou, com o relatório de criação de empregos no setor privado nos Estados Unidos, que mostrou geração de 237 mil postos, acima da estimativa de 220 mil.

A moeda depois ampliou as altas com os dados do fluxo cambial e renovou máximas até pouco depois da divulgação da balança comercial, mesmo tendo o superávit de junho superado a mediana das projeções.

Pelos dados do Banco Central, o fluxo cambial ficou negativo em US$ 3,9 bilhões em junho até dia 26. No fechamento de maio, o resultado também havia sido negativo, em US$ 2,0 bilhões. Já o MDIC informou que a balança foi superavitária em US$ 4,5 bilhões em junho, ante mediana de US$ 4 bilhões. O superávit da balança comercial em junho decorreu de exportações de US$ 19,6 bilhões e importações de US$ 15,1 bilhões. No ano, o resultado está positivo em US$ 2,2 bilhões.

"Pela manhã, houve certa pressão de baixa nos momentos da tomada da ptax pelo Banco Central. Isso segurou as cotações. Definida a ptax, a moeda ficou mais livre para subir", comentou um profissional ouvido pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, durante a tarde.