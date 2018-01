Na previdência, renda fixa ainda manda O bom desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) neste ano - houve alta do índice de 15,19% no acumulado até a última segunda-feira - e a perspectiva de queda de juros para este ano ainda não devem empurrar os investidores em fundos de previdência privada para o mercado de renda variável no curto prazo. Essa é a avaliação do presidente da Associação Nacional de Previdência Privada (Anapp), Osvaldo do Nascimento. Segundo ele, a diversificação dos investimentos depende de uma redução mais expressiva da taxa básica de juros. Segundo a Anapp, grande parte dos recursos da previdência complementar está alocado em renda fixa, apesar de as empresas disponibilizarem produtos com perfil mais agressivo. " Os excelentes resultados da Bolsa animam, mas ainda não seduzem o suficiente os investidores, que obtêm boa rentabilidade e sem riscos com um portfólio atrelado à Selic", diz. Segundo dados da Anapp, de janeiro a novembro de 2005 (último dado disponível), o volume de novas contribuições somou R$ 16 bilhões, contra R$ 14,5 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior, uma alta de 10,3%. O resultado é positivo, porém bem inferior na comparação com os anos anteriores. Em 2004, por exemplo, a expansão foi de 21,6% e, em 2003, de 55%. Com a esperada redução da taxa de juros, a expectativa é de que as vantagens tributárias dos planos ganhem peso maior. Desde o início de 2005, o investidor dos planos de previdência pode optar pela tributação no regime progressivo ou regressivo, sendo que neste último a alíquota do imposto de renda pode chegar a 10%, contra um porcentual mínimo de 15% nos fundos de investimento. Apesar do fôlego com o incentivo tributário e a recuperação da economia, especialistas apontam que esse avanço é limitado ao segmento pessoa física, que deve ficar saturado nos próximos anos. A alternativa defendida pela Abrapp é a adoção de medidas de estímulo aos planos empresariais. Hoje, 78% dos planos de previdência são individuais e apenas 18% patrocinados por empresas. Os 4% restantes são compostos por produtos voltados a menores de idade.