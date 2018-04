Não daria nota alta para BC, diz Ricupero

O embaixador Rubens Ricupero criticou a atuação do Banco Central na condução da política monetária e disse que o BC é conservador demais para promover um ciclo de afrouxamento monetário mais agressivo que o atual. Por outro lado, Ricupero, que foi ministro da Fazenda na época da implantação do Plano Real, elogiou o atual Ministério da Fazenda pelo modo que enfrentou a crise.

Ouça a entrevista

"Acho que o governo, entendido no seu conjunto, não cometeu nenhum erro grave. Houve muitas medidas, até bastante ativismo. Usou-se muito os bancos oficiais, houve flexibilização dos compulsórios. É difícil dar uma nota só para todo o governo. Eu não daria uma nota muito alta ao Banco Central, mas ao BNDES e à Fazenda daria uma nota acima de 7", afirmou o diretor da faculdade de Armando Álvares Penteado (Faap), em entrevista ao AE Broadcast Ao Vivo.

Além de melhorar a área fiscal e promover uma reforma tributária mais racional, o embaixador disse que o País precisa de juros básicos muito abaixo do patamar atual, de 9,25%. "Temos taxas ainda muito elevadas. Acho que o espaço para cortar o juro ainda é muito considerável", disse.

Segundo ele, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) deveria promover "cortes grandes" da Selic, de pelo menos 1 ponto porcentual, por um período mais longo. "O Brasil deve continuar a baixar com cortes grandes, até mesmo testando a realidade, ver como se comporta a economia, até porque nós não temos nenhuma pressão inflacionária preocupante".

"O que é preciso dizer é que, ao contrário do que muita gente diz, não se deve elogiar o BC apenas porque a direção geral da sua política é correta, isto é, a redução de juros. Em política econômica, tão importante quanto a direção é a clareza dos sinais, a intensidade e a rapidez da política econômica. (...) Isso parece óbvio. Se os sinais tivessem sido claros não teríamos tido o colapso da produção industrial brasileira que tivemos no final do ano passado", criticou Ricupero.

O ex-ministro da Fazenda, no entanto, reconhece que a chance de o BC promover cortes agressivos por um período mais longo "é pequena". Caso o BC resolva parar com o ciclo de corte nas próximas reuniões, em julho ou setembro, Ricupero acredita que o custo para o Pais será maiores perdas de produção e emprego, além de crescimento abaixo do potencial nos próximos anos.

Recuperação

Para Ricupero, a economia brasileira já está em recuperação e deve voltar aos níveis pré-crise antes de outros países. "Creio que os sinais de recuperação são claros. Depois da grande queda que tivemos na produção industrial no último trimestre de 2008 e um pouco mais moderada no primeiro trimestre deste ano, vê-se que a partir de abril, a cada dia que passa os números são mais sólidos. A indústria começa a se recuperar", afirmou o embaixador.

Ricupero acrescentou: "A economia está voltando a crescer, embora é possível que, por efeito estatístico, o resultado deste ano ainda seja próximo do zero ou talvez não muito superior ao zero. Mas não há duvida de que estamos em situação incomparavelmente melhor do que a dos Estados Unidos e dos países em que as causas da crise estavam presentes". O ex-ministro da Fazenda ainda disse que o fato de se recuperar mais rápido deve garantir ao País "um peso relativo maior no mundo"

Segundo ele, a produção industrial, que segue fraca, deve melhorar no segundo semestre, junto com o resto da economia. Ele ressaltou, porém, que o setor da indústria que mais preocupa hoje, no longo prazo, é o de bens de capital, pois reflete uma taxa de investimento muito baixa.

"Agora os setores ligados diretamente ao consumo, esses estão em geral com desempenho melhor, mostrando que o que está puxando a recuperação brasileira é o consumo. Isso é bom no curto prazo. A longo prazo isso não é sustentável se não houver recuperação da taxa de investimentos. Esse é o grande desafio que o Brasil enfrenta neste momento, como recuperar a taxa de investimento", avaliou o embaixador.

Umas das soluções, de acordo com Ricupero, é o governo moderar os gastos correntes com pessoal e viagens e aumentar mais os gastos em infraestrutura. "O governo tem de melhorar a qualidade de seus gastos, melhorar a estrutura tributária. Uma das razões porque o Brasil não consegue ter poupança privada suficiente é que a carga fiscal é muito elevada", explicou.