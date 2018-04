Não há decisão do governo sobre fusão de teles, diz Costa O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse hoje que ainda não há uma decisão no governo sobre eventuais mudanças nas regras das telecomunicações para permitir a fusão de empresas como a Brasil Telecom e a Oi (Telemar). Para permitir que as concessionárias de telefonia fixa façam fusões e aquisições entre si é necessário mudar o Plano Geral de Outorgas (PGO), estabelecido por decreto presidencial, que divide o mapa do Brasil em áreas reservadas para cada empresa. "Não tem um decreto no forno, muito embora o assunto esteja quente", disse, em entrevista coletiva à imprensa para anunciar a distribuição dos primeiros canais de TV Digital. Ele afirmou que amanhã colocará o assunto em discussão em reunião que terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Costa defendeu que o Congresso seja ouvido nesse debate antes de o governo tomar uma decisão. Segundo o ministro, uma eventual alteração no PGO deve vir acompanhada de uma discussão maior, que trate de outras questões do setor de telecomunicações e leve em conta também uma nova lei de comunicação de massa, incluindo os setores de comunicações e radiodifusão. Conforme Costa, a evolução tecnológica tem ocorrido tão rapidamente que está pressionando as autoridades a tomar decisões. A favor Costa afirmou que é particularmente favorável à união de empresas de telecomunicações nacionais. "Eu, particularmente, entendo que, quando você vê uma empresa nacional querendo se juntar a um outro capital nacional, tem sim o meu apoio e minha simpatia", disse, sem citar os nomes da Oi (Telemar) e Brasil Telecom. Ao ser questionado se deveria ser retomada uma discussão da época da privatização do Sistema Telebrás sobre a possibilidade de o governo ter uma golden share (ação especial, com direito a veto) nessa futura empresa resultado da fusão, Costa disse que é suspeito para falar porque é "totalmente a favor". Ele citou o caso da Embraer, em que o governo tem poder de veto. "Há quem diga que eu sou nacionalista demais nesse sentido, mas gostaria de ver uma participação mais firme do capital nacional dentro do sistema de telecomunicações brasileiro." O ministro avalia que também percebe no governo uma preocupação com a empresa brasileira. "Sem prejuízo, evidentemente, dos investimentos estrangeiros que existem no País." Entre os principais acionistas da Oi estão o BNDES (com 25% do capital votante), fundos de pensão (19,89%), Andrade Gutierrez (13,37%) e o grupo La Fonte (5%). A Brasil Telecom é controlada pelo Citigroup, fundos de pensão e a Telecom Italia.