Nas máximas do dia, dólar comercial sobe 0,76% O dólar à vista registra as máximas do dia nesta tarde de segunda-feira. A moeda norte-americana abriu em baixa, mas inverteu a tendência e passou a registrar valorização. Às 15h, o dólar comercial (mercado de balcão) subia 0,76% e atingia R$ 2,257 na cotação de venda. A mesma cotação era registrada no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), por sua vez, marcava a mínima do dia, com a liquidez reduzida pelo feriado nos Estados Unidos (Memorial Day). O Índice Bovespa marcava 38.333 pontos, com queda de 0,77%.