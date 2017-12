Nasdaq atinge melhor nível em 5 anos Os principais índices de ações do mercado em Nova York subiram, com o otimismo em relação à próxima temporada de balanços corporativos ajudando a dar impulso ao Nasdaq para seu melhor nível em mais de cinco anos. Já o Dow Jones foi sustentado pelos ganhos das blue chips (empresas com ações consideradas de primeira linha) Caterpillar, Citigroup e 3M. "As pessoas estão bastante positivas diante da temporada de balanços do primeiro trimestre", disse o gerente de carteira da Oaktree Asset Management, Robert Pavlik. "Não tem havido muitos pré anúncios negativos (das empresas)", acrescentou. "E o mercado, estando nestes níveis elevados, atrai e afasta interesse." Num dia marcado pela ausência de indicadores econômicos importantes, o mercado de ações também foi beneficiado pelo recuo dos preços do petróleo e a tranqüilidade do mercado de títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries). Entre os destaques individuais, as ações da Caterpillar ampliaram os ganhos de ontem e subiram mais 2,45%, ainda impulsionadas pelo dado positivo de gastos com construção nos EUA, divulgado na segunda-feira. As ações do Citigroup fecharam em alta de 1,69%, depois que o Federal Reserve (banco central dos EUA) deu sinal verde para o banco buscar futuras aquisições, após um período de um ano de restrição imposto devido a uma série de escândalos. As ações da 3M avançaram 1,53%, em reação à notícia de que a companhia está considerando vender sua subsidiária no setor farmacêutico, um movimento que os analistas vêem como ligeiramente positivo para o crescimento da empresa no curto prazo. O índice Dow Jones fechou em alta de 58,91 pontos (0,53%), em 11.203,85 pontos. A mínima foi em 11.123,57 pontos e a máxima em 11.226,98 pontos. O Nasdaq fechou em baixa 8,62 pontos (0,37%), em 2.345,36 pontos, com mínima em 2.332,67 pontos e máxima em 2.350,70 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 8,12 pontos (0,63%), para 1.305,93 pontos. As informações são da Dow Jones.