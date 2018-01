Nasdaq, de NY, fecha no nível mais alto desde 2001 O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com destaque para o índice Nasdaq, concentrado em ações de tecnologia, que fechou no nível mais alto desde 16 de fevereiro de 2001. Segundo Ned Riley, da Riley Asset Management, o Nasdaq está recuperando terreno em relação aos índices Dow Jones e S&P-500, que vinham subindo mais recentemente. Riley também disse que o mercado operou na expectativa de indicadores importantes, em especial o índice de preços ao produtor e os dados de vendas no varejo, amanhã, e o índice de preços ao consumidor, na quinta. "Ao digerir esses dados, o mercado vai procurar por algum tipo de verificação ou confirmação de seu vigor recente", acrescentou. Outros fatores para a alta foram a baixa dos preços do petróleo e declarações otimistas sobre a economia por parte do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Dallas, Richard Fisher, que reafirmou que a economia nos EUA continua tendo um "crescimento forte". Ações As ações da Intel subiram 2,04%, depois de acrescentadas à lista de recomendadas do Citigroup; as da General Electric, também colocadas na lista, avançaram 0,54%. Acompanhando Intel, as ações da AMD subiram 0,6% e as da Texas Instruments avançaram 0,8%. No setor de comércio varejista, as ações da Wal-Mart caíram 0,3% e as da Home Depot recuaram 0,7%. Várias ações do setor de mineração cederam em reação à baixa dos preços dos metais (Southern Copper perdeu 1,7% e Freeport McMoran registrou baixa de 1,5%). Entre as construtoras, as ações da KB Home subiram 2,2%, depois de seu CEO, Bruce Karatz, renunciar ao cargo em meio ao escândalo causado pelo registro pós-datado da concessão de opções de ações. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 23,45 pontos, ou 0,19%, em 12.131,88 pontos. A mínima foi em 12.084,81 pontos e a máxima em 12.164,70 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 16,66 pontos, ou 0,70%, em 2.406,38 pontos, com mínima em 2.387,88 pontos e máxima em 2.408,91 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,52 pontos, ou 0,25%, para 1.384,42 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), recuou 4,00 pontos, ou 0,05%, para 8.823,98 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,427 bilhão de ações, de 1,439 bilhão na sexta-feira; 1.828 ações subiram, 1.517 caíram e 149 fecharam nos mesmos níveis de sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,782 bilhão de ações negociadas, de 1,727 bilhão na sexta-feira, com 1.791 ações fechando em alta e 1.280 em queda. As informações são da Dow Jones.