Nasdaq fecha no mais alto nível dos últimos seis anos O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em leve alta; o Nasdaq e o S&P-500 fecharam nos níveis mais altos dos últimos seis anos. "Recebemos um lote variado de informações hoje, com alguns informes de resultados positivos, de empresas como Deere e Medtronic, ajudando a contrabalançar o impacto negativo da alta dos preços do petróleo", disse o gerente de carteira Daniel Morgan, da Synovus Investment Advisors. Ações Entre os destaques do pregão estava Boeing, com alta de 2,2%, depois de a Korean Air anunciar uma encomenda de 25 aviões. No setor de tecnologia, as ações da Google subiram 3% e fecharam a US$ 509,65, ultrapassando pela primeira vez a marca dos US$ 500. As ações da Apple Computer subiram 2,5% e fecharam no nível mais alto de todos os tempos, em meio a especulações sobre as vendas do iPod e sobre a possibilidade de a empresa entrar no mercado de celulares. Em reação a informes de resultados, as ações da indústria de equipamentos médicos Medtronic subiram 9,4% e as do grupo industrial Deere avançaram 6,6%. As do NYSE Group avançaram 9,7%, depois de o grupo fazer concessões em sua oferta para uma fusão com a Euronext. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 5,05 pontos, ou 0,04%, em 12.321,59 pontos. A mínima foi em 12.296,03 pontos e a máxima em 12.339,05 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 2,12 pontos, ou 0,04%, em 2.454,84 pontos, com mínima em 2.445,04 pontos e máxima em 2.456,60 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 2,31 pontos, ou 0,16%, para 1.402,81 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), avançou 33,91 pontos, ou 0,38%, para 8.918,08 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,545 bilhão de ações, de 1,523 bilhão ontem; 2.061 ações subiram, 1.286 caíram e 153 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,717 bilhão de ações negociadas, com 1.515 ações fechando em alta e 1.502 em queda. As informações são da Dow Jones.