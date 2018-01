National Steel busca rendimento de 9,875% por bônus A National Steel, unidade da Vicunha Siderúrgica, está procurando pagar taxa de rendimento em torno de 9,875% em bônus perpétuo com o qual pretende captar US$ 400 milhões, de acordo com uma pessoa ligada à operação. O preço do papel deve sair entre hoje a amanhã. A empresa não fez nenhum road show formal sobre o lançamento, mas já teria atraído registros de mais de US$ 500 milhões pelo papel, que será resgatável após cinco anos. O Credit Suisse e o Deutsche Bank lideram a colocação. A Vicunha Siderúrgica é a holding que controla a Companhia Siderúrgica Nacional.